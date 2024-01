Attraktion im Trierer Dom Sechs Figuren ziehen die Blicke auf sich

Beim Konzert „Festival of Nine Lessons and Carols“ der Schulgemeinschaft des Angela-Merici-Gymnasiums im Trierer Dom war schon weit vor Beginn der Veranstaltung kein Sitzplatz mehr frei. Nach dem letzten Choral bildete sich dann eine dichte Traube vor dem Altar des Doms. Nicht, um sich Autogramme von den Musikern und Sängern abzuholen, sondern um die Krippe anzuschauen.