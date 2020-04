Soziales : Konfliktberatung, Kinderbetreuung und Mittagessen

Trier Der Trierer Verein Palais bietet spezielle Hilfen für die aktuelle Zeit an, in der die Menschen durch das Coronavirus eingeschränkt leben müssen.

Angebote in Trier-Süd: Der Offene Kinder- und Jugendtreff Südpol des Palais, die Schulsozialarbeit der Nelson Mandela Realschule plus Trier und der sredna-herzjesu-Verein bieten an: Konflikt-Beratung und -Begleitung in begründeten Einzelfällen, wo es in Familien mit Kindern und Jugendlichen durch den Ausfall der Kita und Schule zu Konflikten kommt, begründete Einzelfallhilfen für Kinder und Jugendliche in alterstypischen Fragen und die Betreuung von Kindern für Eltern aus systemrelevanten Berufsgruppen oder Alleinerziehende in dringenden Notfällen (zeitlich befristet für Kinder einer Familie) in den Räumlichkeiten des Südpols (Friedrich-Wilhelm-Straße 52).