Kostenpflichtiger Inhalt: Trierer Einzelhandel : Hereinspaziert – aber bitte mit Abstand!

Manuel Kronenberger, Inhaber des Leuchten-Fachgeschäfts „an/aus“ am Kornmarkt, freut sich, dass der Verkauf am Montag endlich wieder starten kann. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Trier Ab Montag dürfen Geschäfte auf maximal 800 Quadratmetern Fläche wieder ihre Waren verkaufen. Es gelten strenge Vorschriften, um die Corona-Infektionsgefahr weiterhin möglichst gering zu halten.



Es war der bislang wärmste Tag des Jahres, und zusätzlich saßen die Trierer Einzelhändler am Freitag auf glühenden Kohlen. Denn bis zum frühen Abend hatt die Landesregierung nicht mitgeteilt, wie sie sich das denn nun genau vorstellt mit den Lockerungen beim Infektionsschutz. Die Eckpunkte hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer zwar bereits am Donnerstag verkündet. Welche konkreten Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen sind, wenn Geschäfte ab Montag wieder öffnen wollen, ist allerdings weiterhin unklar.

In den beiden Geschäften von Schuh Berg in der Trierer Neustraße herrschte am Mittag trotzdem schon mal Erleichterung darüber, dass es überhaupt weitergehen kann. „Wir sind aber auch ein bisschen angespannt, wie es wird“, sagte Jana Berg, Tochter des Inhabers. Auf die Hygieneregeln sei das Team vorbereitet. „Wir stellen mehrere Spender mit Desinfektionsmittel auf, bringen Plexiglasscheiben im Kassenbereich an“, sagte Berg. Die Mitarbeiter würden Mund-Nasen-Schutz tragen. Damit nicht mehr Kunden als erlaubt gleichzeitig im Laden sind, ist an der Tür eine Klingel montiert. „Wenn jemand klingelt, schauen wir, ob er reindarf oder noch etwas warten muss.“ Durch verlängerte Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr wolle man zusätzlich „den Betrieb entzerren“.

Info Stadtbibliothek bleibt zu, Wildtierpark auch Die Lockerungen beziehen sich nicht nur auf den Einzelhandel. „Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen“, hieß es der Ankündigung der Landesregierung. Und: „Zoos, Tierparks und Botanische Gärten dürfen ihre Außenanlagen bei strenger Zutrittskontrolle öffnen.“ Die Stadt Trier setzt beides zumindest nicht sofort ab Montag um. „Die Stadtbibliotheken Palais Walderdorff und Weberbach bleiben bis auf weiteres geschlossen“, teilt Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz mit. Bevor die Büchereien wieder öffnen könnten, müsse die Stadt zunächst noch die Auflagen prüfen, die das Landesgesundheitsministerium erlassen hat. Aus diesem Grund bleiben auch die Wege zu den Gehegen des Wildtierparks im Trierer Weißhauswald weiter gesperrt. Die Stadtverwaltung werde zunächst noch prüfen, wie sich Zugangskontrollen umsetzen lassen. Das Land hat außerdem angekündigt, dass auch die seit Wochen geschlossenen Sportanlagen wieder genutzt werden können – unter strengen Auflagen zumindest. „Das Sportamt wird bis Mitte kommender Woche prüfen, wie sich die Anlagen wieder öffnen lassen, um das Sporttreiben unter den beschriebenen Einschränkungen zu ermöglichen“, teilt Rathaussprecher Schmitz mit.

In seinem Lampen-Fachgeschäft „an/aus – Licht und mehr“ in der Johann-Philipp-Straße am Kornmarkt räumte Manuel Kronenberger Waren ins Schaufenster, die in der Zeit der erzwungenen Geschäftsschließung im Laden liegengeblieben waren. Er freut sich auf Montag. „Wir werden darauf achten, dass sich maximal drei Kunden im Laden aufhalten und alle Abstand halten.“ Die Mitarbeiter seien mit Masken ausgestattet, Nachschub zu organisieren sei allerdings derzeit schwierig. „Ich bin aber optimistisch, dass wir das hinkriegen.“

Nicht ganz so optimistisch klangen am Freitag die „Großen“ im Trierer Einzelhandel. Bei Kaufhof und Karstadt, im Alleencenter und auch in der Trier-Galerie rätselte man, wie genau die Verordnung der Landesregierung in Geschäften und Centern mit deutlich mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsbereich umzusetzen ist. „Größere Geschäfte können einen Teil ihrer Fläche abtrennen“, steht dazu schließlich zunächst nur in den Vorgaben. „Wir warten auf genauere Informationen“, hieß es auf TV-Nachfrage denn auch unisono in der Kaufhof/Karstadt-Zentrale und bei den beiden Einkaufscentern.

Das Bekleidungshaus Sinn an der Ecke Neustraße/Fahrstraße hatte sich da schon dagegen entschieden, ab Montag wieder zu öffnen: „Wir sind zu groß“, erklärte eine Mitarbeiterin durch die geschlossene Glastür der TV-Reporterin. Einzelne Bereiche im Erdgeschoss abzutrennen, um diese öffnen zu können, sei für das Sinn-Haus keine Option. Die Blusen auf einem der Warentische wurden trotzdem schonmal sortiert. „Wir stehen sozusagen Gewehr bei Fuß, falls wir doch irgendwann demnächst kurzfristig wieder aufmachen dürfen“, lautete die Erklärung.

Das Einrichtungshaus Ehrmann in Trier-Zewen hat sich trotz einer Verkaufsfläche von insgesamt 26 000 Quadratmetern dazu entschieden, am Montag zumindest in kleinerem Rahmen wieder zu eröffnen. „Wir konzentrieren uns auf die Sortimente Küchen und Gartenmöbel – und das auf einer abgesperrten Fläche in Größe der zulässigen 800 Quadratmeter“, erklärte Standortleiter Stefan Grotelüschen. An den Eingängen werde Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Alle Mitarbeiter würden Mund-Nase-Masken tragen. „Es wäre natürlich schön, wenn auch unsere Kunden solche Masken tragen – zum Schutz unserer Mitarbeiter“, sagte Grotelüschen. Pflicht sei das Masketragen allerdings nicht. Die Wiedereröffnung im kleinen Stil sei auch ein Signal an die insgesamt 75 Mitarbeiter, die in dem Möbelhaus im Verkauf arbeiten. „Die sind seit Wochen zu Hause. Dass es am Montag weiter geht, macht ihnen Mut.“

Die Trierer Stadtverwaltung wusste bis zum frühen Freitagabend übrigens auch nicht mehr als die Einzelhändler. „Wir warten auf die Ausarbeitung der Verordnung durch das Land“, erklärte Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz. Zuständig dafür, dass die bis dato unbekannten konkreten Vorgaben zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus von Kunden und Händlern eingehalten werden, ist das städtische Ordnungsamt. Das könnte noch einmal viel Arbeit für die Hilfspolizisten bedeuten, denn immerhin gibt es in Trier insgesamt rund 900 Geschäfte.

In den beiden Geschäfte von Schuh Berg in der Trierer Neustraße laufen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung am kommenden Montag. Jana Berg zeigt die Klingel am Eingang, mit deren Hilfe ab Montag sichergestellt werden soll, dass nicht zu viele Kunden zeitgleich im Laden sind. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber