Kultur : Trier kämpft für die Freiheit der Kunst

Trier Kulturschaffende, Politiker und Bürger wehren sich mit der „Trierer Erklärung der Vielen“ gegen rechten Populismus, der die Kunstfreiheit einschränken möchte.

Gerade jetzt, wo man sehe, was in Österreich passiert, gelte es zu handeln. „Wir müssen uns ganz vehement gegen eine Strömung wehren, die das, was wir hier in Europa leben, auseinanderreißen will“, sagt der Trierer Theaterintendant Manfred Langner.