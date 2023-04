Entscheidung fällt am Dienstag Acht neue Namen für den Bischof-Stein-Platz

Diese acht Varianten werden bei der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend vorgestellt und diskutiert. Anschließend will sich das Gremium per Abstimmung auf einen Namen beziehungsweise Vorschlag zur Umbenennung einigen. Grundsätzlich möglich ist dabei auch, dass statt einer Umbenennung dem Platz sein jetziger Name aberkannt und keine neue Bezeichnung vergeben wird. Die Adresse des Dom-Museums, einzige Postadresse am bisherigen Bischof-Stein-Platz, würde dann wieder Windstraße lauten – so wie vor der Taufe des Platzes auf den Namen Bischof Stein im Jahr 2011.