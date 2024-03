Frustrierte Fahrgäste Immer wieder Ärger im Trierer Busverkehr – woran liegt es?

Dass die Straßen in Trier nicht überall makellos sind, ist kein Geheimnis. Wenn der eine oder andere Busfahrer oder die Busfahrerin dann noch das Schlagloch zügig mitnimmt, führt das vor allem bei älteren Fahrgästen häufig zu schmerzverzogenen Gesichtern – der Griff geht an den unteren Rücken. Richtig ärgerlich wird es auch, wenn es regnet und der Bus nicht kommt, massiv Verspätung hat oder die gewünschte Haltestelle einfach nicht anfährt und einen erst an der nächsten aussteigen lässt. Die genannten Situationen konnten wir alle selbst beobachten.