Von Christiane Wolff

Ein „Signal“ will FDP-Chef Schneider also damit senden, die Parkgebühren in der Innenstadt zu erlassen. Ja, ein Signal wäre es wohl. Eins, das Triers Status als Autostadt weiter zementiert. Das eigentliche Ziel, Handel und Gastronomie mehr Kunden zu verschaffen, geriete damit nicht nur aus dem Fokus. Langfristig könnte es sogar schaden: Denn die Aussicht auf einen kostenlosen Parkplatz würde auch die Besucher, die ansonsten in den riesigen Parkhäusern ihren Wagen abstellen, dazu verführen, sich auf die Suche nach einem Gratis-Stellplatz zu begeben. Der dadurch entstehende Parksuchverkehr in den Straßen der City inklusive Staus und Gestank wären genau das Gegenteil dessen, was eine Einkaufsstadt attraktiv macht und Kunden lockt.

Gratis-Parkplätze sind genauso rückwärtsgewandt wie Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotor. Auch Trier muss und kann die Krise nutzen auf dem Weg in eine möglichst gute Zukunft. Berlin und Brüssel machen’s vor mit kurzfristig eingerichteten Radwegen, günstigen Stadtbussen und – zumindest in der Europa-Hauptstadt – Tempo 20 in der City

