Verkehr : Trierer Feldstraße zwei Tage gesperrt

Trier Die Stadtwerke Trier reparieren am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. September, einen Gasschieber in der Feldstraße (Höhe Hausnummer 26). Die Feldstraße ist in dieser Zeit zwischen Autohaus Hess und dem Parkplatz des Mutterhauses voll gesperrt.

