Mutmacher : Trierer Firma programmiert regionalen Internet-Lieferdienst

Trier Trier-liefert.de heißt ein neues Portal für Gastro-Betriebe, über das sie ihre Bestellungen kostenlos online abwickeln können.

Die großen Spieler in der Branche sind bekannt: Sie heißen Lieferando, Lieferheld oder foodora. Nun kommt eine regionale Alternative hinzu, die unter trier-liefert.de erreichbar ist und über die Gastronomen ihre Lieferangebote abwickeln können. Hinter der Plattform steckt ein Drei-Mann-IT-Unternehmen aus Trier: die in der Trierer Gartenfeldstraße ansässige Webmasterware GmbH. Geschäftsführer Michal Dobrajc erklärt sein Konzept: Das Angebot richte sich vor allem an regionale Gastronomen, die bisher den Schritt ins Internet nicht gewagt hätten oder gerade durch die Coronakrise dazu gezungen würden, sagt er. Im Gegensatz zu den üblichen Konditionen bei den großen Portalen, die teils bis zu 15 Prozent Provision verlangen, biete seien Firma den Online-Service zunächst kostenlos an. So wolle er den durch die coronabedingten Schließungen gebeutelten Betrieben helfen. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, die in der Regel nur Lieferangebote aufnehmen, nehme sein Lieferdienst auch Anbieter mit Abholservice auf.