Projekt : Trierer Forscher erhöhen mit neuer Technik Überlebenschance Frühgeborener

Trier Labor für Radartechnologie und optische Systeme der Hochschule liefert System zur Überwachung der Vitalfunktion der kleinen Menschen und Minimierung der Reize.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt die Zahl der Frühgeburten in nahezu allen Ländern zu. In Deutschland wird aktuell fast jedes zehnte Kind zu früh geboren. Dies entspricht rund 63 000 Geburten vor der 37. Schwangerschaftswoche im Jahr.