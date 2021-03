Landesweites Vorbild : Strom vom Solarcarport und mit dem E-Quad durch den Wald

Trier-Quint Das Trierer Forstamt ist Spitzenreiter beim Klimaschutz. Der TV hat sich angeschaut, warum.

Forstdirektor Gundolf Bartmann (60) sitzt in seinem Büro im Forstamt Trier. An der Wand hinter ihm hängen zahlreiche Tierschädel und Geweihe. Es ist auf den ersten Blick erst mal alles so, wie man es sich in einem Forstamt vorstellt – rustikal. Ein Blick aus dem Fenster zeigt aber sofort: Vieles ist hier gar nicht ländlich, sondern ganz im Gegenteil sehr fortschrittlich. Denn: Das Trierer Forstamt ist landesweit Spitzenreiter beim Thema Klimaschutz.