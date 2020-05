Kostenpflichtiger Inhalt: Trierer Freibäder : In 14 Tagen soll es los gehen in Nord- und Südbad

Es sind noch viele Vorkehrungen zu treffen, aber in zwei Wochen soll es soweit sein und die beiden Trierer Freibäder - hier eine Szene aus dem Nordbad aus unserem Foto-Archiv - sollen wieder eröffnen. Foto: Friedemann Vetter

Trier Geht alles gut, könnten die beiden Trierer Freibäder in rund zwei Wochen öffnen. Das sage Sportdezernentin Elvira Garbes in der Stadtratssitzung am Dienstagabend.

Im Trierer Nordbad ist Saisoneröffnung normalerweise rund um den 1. Mai. Das Südbad als Schönwetterschwimmbad öffnet seine Tore meist ein paar Wochen später – je nach absehbarer Wetterlage. Doch in diesem Jahr ist auch das anders: Beide Bäder sind noch im Winterschlaf.

Von Seiten der Landesregierung, die die Vorgaben für die Eindämmung der Corona-Pandemie macht, dürfen Freibäder ab zwar dem morgigen Mittwoch wieder eröffnen (der TV berichtete). Die konkrete Verordnung, welche Abstands- und Hygieneregeln zum Infektionsschutz konkret eingehalten werden können und welche Voraussetzungen ansonsten erfüllt sein müssen, sind bei der Trierer Stadtverwaltung allerdings erst am Dienstag eingegangen. Die geforderten Vorkehrungen seien „nicht unerheblich“, teilte Sportdezernentin Elvira Garbes (Grüne) in der Stadtratssitzung am Dienstagabend mit. Bereits ab Mittwoch zu öffnen „bekommen wir jedenfalls nicht hin“, sagte die Bürgermeisterin. „Wir müssen Material besorgen, Abstände messen, ein Ein- und Auslasssystem erstellt werden und vieles mehr“, sagte Garbes. Insbesondere sei es wichtig zu vermeiden, dass sich Schlangen an den Kassen bilden. „Ich hoffe, dass wir in zwei Wochen so weit sind und die Schwimmbäder eröffnen können“, sagte Garbes.

Ins Nordbad könnten wohl wegen der Abstandsgebote maximal 200 Menschen gleichzeitig im Schwimmbad sein, inklusive Personal. Im Südbad dürften es nach aktuellen Berechnungen der Stadt 600 Gäste sein. „Vielleicht lässt es sich auch so regeln, dass wir jeweils 600 Leute nacheinander in mehreren Schichten und jeweils für einige Stunden in die Bäder lassen“, erläuterte Garbes. Um den Betrieb zu organisieren und alle Regeln einhalten zu können, würden im Südbad elf zusätzliche Mitarbeiter benötigt und im Nordbad zehn. Weil das Stadtbad weiter geschlossen bleibe sei es möglich, Mitarbeiter der Stadtwerke, die das Hallenbad an den Kaiserthermen betreiben, einzusetzen. „Wir wir das allerdings alles bewerkstelligen können, ist noch nicht ganz klar“, sagte Garbes. Definitiv werde der Bäderbetrieb auch einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten. Beide Bäder müssen allerdings auch in normalen Sommern mit hohen Summen subventioniert werden.