Freizeit : Trierer Freibäder öffnen am Samstag ihre Tore

Trier Den Anfang macht das Nordbad um 8 Uhr, das Südbad lässt die ersten Badegäste der Saison ab 11 Uhr rein. Wer sich Tickets sichern will, muss vermutlich schnell sein – die Gästezahl ist zum Infektionsschutz strikt begrenzt.

Wegen der starken Beschränkungen sind die Eintrittspreise reduziert worden: Erwachsene zahlen 3 Euro statt 5 Euro, ermäßigte Karten kosten 1,50 Euro statt 3 Euro. Weitere Preisabstufungen gibt es in dieser Saison nicht. Dauerkarten-, Zehnerkarten- und Schülerferienkarten werden in diesem Jahr ebenfalls nicht angeboten. Kombikarten, die normalerweise für das weiter geschlossene Hallen-Stadtbad und die Freibäder gelten, können derzeit nicht genutzt werden. Die Geltungsdauer der Kombikarten wird aber entsprechend verlängert.

Bezahlt werden die Tickets an den Schwimmbadkassen dann in bar. Die Eintrittskarten können mit maximal drei Tagen Vorlauf reserviert werden. Wer dann doch nicht kann oder will, ist gebeten sich per E-Mail ans städtische Sportamt (sportamt@trier.de) wieder abzumelden, damit die freien Plätze an andere Badegäste vergeben werden können.