Fußgängerzone Trier : Runter vom Sattel, sonst droht Bußgeld

So ist es richtig: Zwischen 11 und 19 Uhr müssen Fahrräder in der Fußgängerzone geschoben werden. Der kommunale Vollzugsdienst der Stadt soll Verstöße künftig ahnden. . Foto: Roland Morgen

Trier In der Trierer Fußgängerzone darf werktags von 11 bis 19 Uhr nicht Rad gefahren werden. Die Stadt will die Kontrollen übernehmen. Dezernent Thomas Schmitt findet außerdem eine Kennzeichenpflicht für Räder sinnvoll.

In der Trierer Fußgängerzone ist es zwischen 11 und 19 Uhr verboten, im Fahrradsattel unterwegs zu sein. Wer trotzdem durch Simeon-, Brot- oder Fleischstraße radelt statt zu schieben, hat allerdings wenig zu befürchten: Kontrollen gibt es bislang nur selten.

Das soll sich ändern: Der Trierer Stadtrat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, beim Land die Verantwortung zu beantragen für die Kontrolle und Bestrafung von Radlern, die auf Gehwegen oder während der Sperrzeiten in der Fußgängerzone unterwegs sind. Bislang ist dafür die Polizei zuständig.

Zur Frage der Kennzeichenpflicht: Es wäre schon ein sehr großer Verwaltungsaufwand, alle 60 bis 70 Millionen Räder, die es in Deutschland gibt, zu registrieren und mit Kennzeichen auszustatten. Eine Haftpflichtplakette wäre zwar weniger aufwendig. Allerdings besitzen viele Radfahrer mehrere Räder, für alle müssten dann solche Plaketten gekauft werden – da käme dann schon eine größere Summe zusammen. Ein finanzieller Aufwand, der nicht gerechtfertigt wäre.“

Das sagt Johannes Ulbrich vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Trier zu den Plänen der Stadt, die Zuständigkeit für die Kontrollen von Radfahrern zu übernehmen und einer möglichen Kennzeichenpflicht: „Radfahrer, die tagsüber während der Sperrzeit durch die Fußgängerzone fahren, sind eine Belästigung für die Passanten. Und zwar nicht nur die Rowdys, sondern jeder, der im Sattel sitzt. Fußgänger können schließlich plötzlich stehen bleiben, sich umdrehen, in ein Gespräch vertieft sein und müssen dabei nicht auf Radfahrer achten. Da kann es schnell zur Kollisionsgefahr kommen – auch bei langsamen Radlern. Außerdem geht es ja auch nicht darum, die Verkehrssituation für Radfahrer zu verschlechtern, sondern nur darum, die Kontrolldichte bei Verstößen zu erhöhen – da kann man nichts gegen haben. Im Gegenteil: Ich würde mich freuen, wenn die Kontrollen im Straßenverkehr auch an anderer Stelle intensiviert würden – zum Beispiel da, wo Autofahrer regelmäßig im Trierer Straßennetz Radfahrer behindern und gefährden.

Die Mitarbeiter des städtischen kommunalen Vollzugsdiensts – die so genannten Hilfspolizisten – sind dagegen nur für den „ruhenden Verkehr“ zuständig, also für geparkte Autos oder abgestellte Räder. „Wenn unserem kommunalen Vollzugsdienst Radfahrer in der City auffallen, haben sie keine Möglichkeit, das Fehlverhalten zu ahnden“, erklärt Thomas Schmitt, Beigeordneter im Trierer Stadtvorstand und zuständig für das Ressort Recht und Ordnung.