Gartenbau : Trierer Gärtnerei gewinnt Medaillen bei der Bundesgartenschau

Heilbronn/Trier (red) Die Trierer Gärtnerei Melchisedech war bei der Bundesgartenschau in Heilbronn erfolgreich. Martin und Matthias Melchisedech errangen bei der Prämierung eine Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen.

Das hat der Landesverband Gartenbau Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Das Trierer Unternehmen war einer von elf rheinland-pfälzischen Ausstellern bei der Hallenschau mit dem Titel „Love is all you need – Geschichten von der Liebe“. Riesige Herzen im knalligen Rot signalisierten den Betrachtern, dass es den Floristen eine Herzensangelegenheit war, das Thema bei dieser Hallenschau umzusetzen. In der Schau präsentierten die Teilnehmer zudem die komplette Bandbreite des Gartenbaus.