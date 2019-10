Konzert : Trierer Gesangsstudio singt in Pfalzel

Trier-Pfalzel Am Sonntag, 20. Oktober, findet um 17 Uhr in der Marienstiftskirche in Trier-Pfalzel ein Konzert des Trierer Gesangsstudios „Anklang“ statt.

Unter der Leitung von Berthold Hirschfeld erklingen Werke für verschiedene Gesangsbesetzungen, die das Thema „Maria“ musikalisch beleuchten. An der Metzler-Orgel spielt Axel Simon.