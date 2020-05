Kostenpflichtiger Inhalt: Trier/Trier-Saarburg : „Wir brauchen mehr Mitarbeiter!“

Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) war am Freitag in Trier, um mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu besprechen. Foto: Christiane Wolff

Trier Beim Besuch von Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Trier richtet Gesundheitsamtschef Harald Michels einen deutlichen Appell ans Land. Ohne zusätzliches Personal seien die Corona-Herausforderungen kaum zu bewältigen.

Es waren Zahlen, Zahlen, Zahlen, die Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthälter und Harald Michels, Chef des gemeinsamen Gesundheitsamts für Trier und Trier-Saarburg, beim Pressegespräch präsentierten. Warum Trier und Trier-Saarburg zumindest bislang so gut durch die Corona-Krise gekommen sind, erklären die bloßen Ziffern allerdings nicht. „Wir haben Glück gehabt“, sagte Amtschef Michels.

Vielleicht war das Glück aber – wie das Sprichwort sagt – ganz einfach mit den Fleißigen: „Wir haben schon am 9. Januar einen Newsletter an die Krankenhäuser und Ärzteschaft hier verschickt dazu, dass in China was passiert“, berichtete Michels. 36 Newsletter seien seitdem gefolgt mit Infos rund um die Pandemie. „Wir sind schließlich eins der größten Gesundheitsämter im Land und haben die entsprechenden Strukturen.“

Info Stadt, Kreis, Land und Bund im Vergleich Infektionen im Vergleich: Statistisch gesehen liegt in Trier die Zahl der bekannten Infektionen bei 90,1 pro 100 000 Einwohner, im Landkreis bei 129. Im Vergleich ist das wenig: Auf Landesebene liegt die Zahl bei 153, auf Bundesebene bei 200 Infizierten pro 100 000 Einwohnern. Geld für Helfer: Ministerin Bätzing-Lichtenthäler überreichte Landrat Günther Schartz einen Scheck in Höhe von 260 802 Euro. Diese Summe (1 Euro pro Einwohner im Zuständigkeitsbereich eines Gesundheitsamts) erhalten alle Kommunen im Land. Von dem Geld sollen ehrenamtliche Helfer unterstützt werden. Bislang hat das Gesundheitsamt Trier/Trier-Saarburg allerdings noch keine freiwilligen Helfer akquiriert. In den kommenden Wochen könnte das allerdings passieren, um den hohen Arbeitsaufwand durch die zusätzlichen Tests und die Nachverfolgung von Infektionsketten stemmen zu können, erklärte Amtschef Michels.

Schon 2008 sei ein regionaler Pandemie-Plan aufgestellt worden, an den man sich nun habe halten können. Zum Beispiel sei die Idee, bei einer Masseninfektion ein Krankenhaus für die Erkrankten zu reservieren, damit in den anderen Klinikgebäuden der Regelbetrieb weiterlaufen kann, schon damals entwickelt – und nun mit dem Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier umgesetzt worden.

In Trier habe zudem vergleichsweise früh im März eine erste Fieberambulanz eröffnet. Auch das habe dazu beigetragen, Infizierte ausfindig zu machen und frühzeitig zu isolieren. „Wir haben immer sehr schnell reagiert, und unsere Strukturen haben funktioniert“, sagte Michels, der seit 1996 das Gesundheitsamt Trier/Trier-Saarburg leitet. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis laufe dabei „sehr gut“. Ohne größere Hürden sei es gelungen, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes von Menschen, die zum Beispiel eigentlich am – zurzeit geschlossenen – Stadttheater arbeiten, unterstützt werden.

Die bevorstehenden Herausforderungen sind allerdings groß: In den nächsten Wochen sollen die Gesundheitsämter schließlich bei Neu-Infektionen herausfinden, wer wen angesteckt hat, welche Kontakte es gab und wer sich alles noch infiziert haben könnte. Außerdem sollen viel mehr Menschen als bislang auf den Sars-Cov-2-Erreger getestet werden, wie Ministerin Bätzing-Lichtenthäler betonte.

Wie das gestemmt werden soll, ist laut Gesundheitsamtschef Michels allerdings noch nicht ganz klar: „Das Robert Koch-Institut hat das Ziel ausgegeben, dass künftig deutschlandweit 4,5 Millionen Menschen pro Woche getestet werden sollen. Auf Trier und Trier-Saarburg heruntergebrochen wären das 15 000 Tests wöchentlich. Wenn man pro Test einen Zeitaufwand von nur fünf Minuten annimmt, bräuchten wir dafür mehr als 30 Mitarbeiter – das wird nicht machbar sein“, rechnete Michels der Ministerin vor versammelter Presse vor.

Eins der Probleme sei, dass viele Labore und Krankenhäuser die Testergebnisse immer noch per Fax oder Telefon dem Gesundheitsamt übermitteln würden. „Auch, weil E-Mails datenschutzrechtlich problematisch sind“, erläuterte Michels. Mitarbeiter des Gesundheitsamts müssten die Daten dann erfassen und in die von Ämtern und Ministerium einheitlich genutzte Computer-Software eintragen. „Manchmal fehlen aber dafür Infos, zum Beispiel die Telefonnummer des positiv getesteten Patienten. Die Telefonnummer ist allerdings eine Pflichteingabe in unserem Computer-Programm. In solchen Fällen müssen wir dann nachrecherchieren. Das alles kostet viel Zeit“, erläuterte Michels. „20 bis 30 Prozent aller Test-Meldungen müssen wir so nachbearbeiten.“ Es sei daher sehr wichtig, dass möglichst schnell alle Labore und Krankenhäuser mit einer einheitlichen Computer-Software ausgestattet werden.

Der Gesundheitsamtschef richtete einen weiteren Appell an die Ministerin. „Wir brauchen mehr Mitarbeiter!“, betonte Michels. Insbesondere, um – wie vom Land gefordert – in den nächsten Wochen Infektionsketten bei neuen Erkrankten nachvollziehen zu können. Zwar unterstütze das Land die Kommunen dabei mit zusätzlichen Teams mit sechs Leuten. „Wenn man zugrunde legt, dass ein Mitarbeiter für 20 000 bis 30 000 Menschen zuständig sein kann, dann bräuchten wir bei knapp 250 000 Einwohnern in unserem Einzugsgebiet allerdings neun Leute in dieser Task-Force.“