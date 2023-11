Projekt Wärme 4.0 Innovation im Gewerbequartier Q54: Wie Büros mit Abwasser beheizt werden sollen

Autofahrer, die auf der Luxemburger Straße in Richtung Zewen unterwegs sind, müssen sich derzeit einreihen. In Höhe der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne ist die rechte Fahrspur gesperrt. Gebaut wird hier die neue Hauptzufahrt zum zukünftigen Gewerbequartier Q54. Die Sicht auf die Großbaustelle gut zehn Hektar große Gelände ist erstmals frei. Wer dennoch den Blick nach links wendet, sieht im Graben in der Mitte des Grünstreifen ein unscheinbares weißes Zelt. Hier passiert Großes.