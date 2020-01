Trier Der Einbruch ins Rheinische Landesmuseum Trier am 8. Oktober 2019 kommt ins Fernsehen. Dort hatten zwei unbekannte Einbrecher versucht, den Trierer Goldschatz zu stehlen. Am Mittwoch, 15. Januar, wird die Straftat ab 20.15 Uhr als Studiofall im ZDF ausgestrahlt.

Die beiden Täter brachen in den frühen Morgenstunden in das Landesmuseum in Trier ein. Nachdem sie über ein Gerüst an der Außenfassade und ein aufgehebeltes Fenster eingedrungen waren, begaben sie sich ins dortige Münzkabinett, um den einzigartigen „Trierer Goldschatz“ zu stehlen.