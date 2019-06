Parteien : Trierer Grüne haben wieder eine Chefin

Info

Foto: TV/Klaus Kimmling

Es läuft bei den Trierer Grünen: Bei den Ortsvorsteherwahlen haben sie in allen Stadtteilen, in denen sie angetreten waren, den Sieg geholt. Seit Januar ist der Kreisverband von 163 auf 188 Mitglieder gewachsen – ein Zuwachs von rund 17 Prozent. Unter den Neu-Mitgliedern sind bei weitem nicht nur junge Erwachsene, sondern zum Beispiel auch Heike Bohn, langjährige ehemalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hillesheim, die bis dato parteilos war. Und der 56-jähriger Trierer Ingo Jakschies, der ehemals bei der CDU war und als Selbstständiger Kommunen und Ministerien in Gesundheitsfragen berät. Oder die neue Schatzmeisterin Zänglein, die bei einem großen Verkehrsunternehmen arbeitet, das öffentlichen Busverkehr organisiert

Durch die Aufnahme von Robin Schrecklinger von der Satierepartei Die Partei, ist die grüne Stadtratsfraktion auf 16 Sitze gewachsen. Zusammen mit den 13 CDUlern hat Schwarz-Grün damit zumindest mathematisch wieder eine Mehrheit im 56-köpfigen Rat.

Jetzt müssen die Grünen „nur“ noch liefern. Als größte Fraktion können sie sich grundsätzliche Oppositionspolitik im Stadtrat nicht mehr leisten. Wenn sie Nein sagen zur Bebauung der Brubacher Flur, dann müssen sie auch eine Lösung dafür parat haben, wo denn stattdessen die von ihnen gleichzeitig vehement geforderten vielen Sozialwohnungen entstehen sollen – und zwar in absehbarer Zeit und mit weniger Kompromissen als am Brubacher Hof.

An ihrem zweiten großen Wahlversprechen – der Einrichtung eines Umweltdezernats mit zusätzlichem Beigeordneten – könnten die Grünen sich die Zähne ausbeißen. Denn dafür braucht es nicht nur eine Mehrheit im Rat, der 2006 – übrigens mit Zustimmung der Grünen – die fünfte Stelle im Stadtvorstand abgeschafft hat, sondern auch die Unterstützung des SPD-Oberbürgermeisters Wolfram Leibe. Und der ist dem Vernehmen nach kein Fan der Schaffung eines zusätzlichen Dezernats inklusive Kosten und Verwaltungsstrukturen.

Die Trierer Grünen sind dabei, sich zu professionalisieren. Und sie sind stark, motiviert und frisch. Von selbst erledigt sich das politische Tagesgeschäft damit allerdings noch lange nicht.

