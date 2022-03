Gewählt wird am Samstag : Trierer Grüne Natalie Cramme-Hill kandidiert für Landesvorsitz

Natalie Cramme-Hill, Vorstandssprecherin des Kreisverbands Trier Bündnis90/Die Grünen, kandidiert für den rheinland-pfälzischen Landesvorsitz ihrer Partei. Foto: privat

Trier Eine Trierer Grüne auf dem Weg nach oben: Natalie Cramme-Hill will am Samstag rheinland-pfälzische Landesvorsitzende ihrer Partei werden. Ihren Vorstandsposten in Trier behält die 35-Jährige trotzdem – mindestens bis zum Herbst.

Die Vorstandssprecherin der Trierer Grünen, Natalie Cramme-Hill, kandidiert beim Landesparteitag ihrer Partei am kommenden Wochenende als Landesvorsitzende. Es ist die bislang einzige angemeldete Kandidatur für den mit einer Frau zu besetzenden Platz in der Doppelspitze des Landesverbands. „Ich bin gerne vorsichtig mit sowas – aber ja, ich rechne mir sehr gute Chancen aus“, sagte die 35-Jährige am Dienstag im Gespräch mit dem Volksfreund.

Eigentlich wollten die Grünen ihren neuen Landesvorstand schon im November wählen, der Parteitag musste allerdings kurzfristig wegen Corona verschoben werden. Schon damals hatte Cramme-Hill ihre Kandidatur angekündigt. Der zweitägige Parteitag findet am Samstag und Sonntag digital statt, Parteipräsidium und Landesvorstand treffen sich vor Ort in Idar-Oberstein. Die Neuwahl des Landesvorstandes sind für Samstag geplant.

Cramme-Hill wohnt seit 2011 in Trier, ist zweifache Mutter, arbeitet bei der Stadtverwaltung und ist seit 2019 Vorsitzende der Trierer Grünen, die sie mit viel Engagement und Rückhalt in der Partei führt. „Der Kreisverband liegt mir sehr am Herzen, daher werde ich auch als Landesvorsitzende meinen Sprecherinnenposten hier in Trier nicht aufgeben“, sagt Cramme-Hill.