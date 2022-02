Wirtschaft in der Pandemie : Grüne rudern nach Kritik an offenem Brief Trierer Unternehmer ein wenig zurück

„Wortwahl von Querdenkern“: Triers Grüne mögen sich mit dem offenen Brief nicht anfreunden. Foto: Roland Morgen

Trier Nach ihrer heftigen Kritik am offenen Brief Trierer Unternehmen rudern Partei und Fraktion der Grünen in Trier leicht zurück. Mancher Unternehmer fühlt sich aber immer noch unverstanden.