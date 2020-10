Kommunalpolitik : Trierer Grüne wählen neuen Vorstandssprecher

Trier Aus gesundheitlichen Gründen will Johannes Wiegel, Vorstandssprecher der Trierer Grünen, bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbands am heutigen Mittwoch sein Amt niederlegen. Christian Jaster (27) kandidiert als sein Nachfolger.

Seinen Rücktritt als Chef des Trierer Kreisverbands der Grünen hatte Johannes Wiegel Anfang September angekündigt. „Dieser Entschluss ist mir alles andere als leicht gefallen. Aber es gibt manchmal Dinge, die wichtiger sind. Gesundheit ist zweifelsfrei ein solches, und diese erlaubt es mir nicht mehr, mein Amt dauerhaft in gewohnter und meinen eigenen Anforderungen entsprechender Weise auszufüllen“, erklärte er in einer öffentlichen Mitteilung.

Bei der Mitgliederversammlung am heutigen Mittwoch, 12. Oktober, will Wiegel sein Amt offiziell niederlegen. Gleichzeitig findet die Neuwahl statt. Gesetzter Kandidat ist Christian Jaster (27), seit Juni 2019 Beisitzer im Vorstand. „In meinen eineinhalb Jahren als Vorstandsmitglied habe ich erlebt, wie viele Handlungsmöglichkeiten man hat. Ich habe verschiedene Aufgaben übernommen, was mir großen Spaß macht“, sagte Jaster im Gespräch mit dem TV. Hauptaufgabe des Vorstandes sei ganz klar der bevorstehende Wahlkampf zur Landtagswahl im März 2021. Motivierend dafür sei auch die große Zahl neuer Mitglieder, die der Trierer Kreisverband zu verzeichnen habe. Etwa 50 bis 60 Neueintritte habe es in den vergangenen 1,5 Jahren gegeben, der Trierer Kreisverband sei damit auf etwa 240 Mitglieder gewachsen.