Kommunalpolitik : Trierer Grüne wollen nicht koalieren

Trier Kein Grün-Schwarz, kein Grün-Rot-Gelb und auch kein Grün-Rot-Rot: Die Trierer Grünen wollen im Stadtrat kein festes Bündnis mit einer anderen Fraktion eingehen. Das hat die Partei am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen.

Am Samstag, 15. Juni, kommen die Trierer Grünen, die seit den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 14 Neueintritte zu verzeichnen hatte, zur nächsten Mitgliederversammlung zusammen. Dann stehen Anträge der Grünen Jugend zu Frauen-Quoten bei der Ausschussbesetzung und bei Redebeiträgen in Sitzungen auf der Tagesordnung. Außerdem steht die Neuwahl des Vorstandes an. Johannes Wiegel will wieder für den Posten des Parteisprechers antreten. Auch für den vakanten Posten der weiblichen Vorstandsprecherin sei eine Kandidatin gefunden worden, sagte Wiegel – ohne den Namen schon preiszugeben. Im erweiterten Vorstand und auf den Beisitzerposten stehen ebenfalls Änderungen an, weil einige der aktuellen Vorstandsmitglieder in den Stadtrat wechseln und deshalb ihr Amt aufgeben. Veronika Zänglein kandidiert als neue Schatzmeisterin, Alf Keilen für einen der Beisitzerposten.