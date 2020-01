Politik : Grüne wollen Silvesterfeuerwerk einschränken

Trier Zahlreiche Brände, Sachschäden, verletzte Menschen und Tiere, Umweltbelastung durch Feinstaub und Abfall: Deswegen will die grüne Stadtratsfraktion private Feuerwerke in Trier „erheblich einschränken“.

Schon in der Ratssitzung am Dienstag, 28. Januar, soll der Antrag gestellt werden. „Das schon im Dezember zu tun wäre zu kurzfristig gewesen, um ein Verbot noch für den Jahreswechsel 2019/20 umsetzen zu können“, erläutert Grünen-Sprecher Richard Leuckefeld auf TV-Nachfrage. Im Januar „sind wir dagegen noch nah dran an der aktuellen Diskussion um die Silvesterknallerei und haben gleichzeitig genug Zeit, bis Silvester 2020 eine Lösung zu finden.“