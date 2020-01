Trier Da ein generelles Verbot nicht möglich sei, soll die Stadt Trier Schutzzonen ausweisen, in denen Böllern und Raketen verboten sein sollen, fordert Grünen-Sprecher Richard Leuckefeld.

„Zahlreiche Brände, Sachschäden, verletzte Menschen und Tiere, Umweltbelastung durch Feinstaub und Abfall“: Das sind die Gründe, die die Stadtratsfraktion der Trierer Grünen für ihr Vorhaben, private Feuerwerke in Trier „erheblich einzuschränken“ anführen. Schon in der Stadtratssitzung am Dienstag, 28. Januar, soll ein entsprechender Antrag gestellt werden, teilte die Fraktion am Freitagmittag per Pressemitteilung mit.