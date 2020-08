Soziales : „Herbst im Kopf“: Kinder begegnen Thema Demenz

In der Zeit vor Corona haben sich Schüler der Martin-Grundschule Trier mit Senioren im Demenzzentrum getroffen. Die geplante Abschlussfeier am Ende des Schuljahres, bevor die Kinder zur weiterführenden Schule wechseln, konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Deshalb haben die Kinder persönliche Botschaften (Foto unten) an die Besucher des Demenzzentrums gerichtet. Foto: Demenzzentrum Trier