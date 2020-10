Einzelhandel : Trierer Händler werben für das Tragen von Masken

Trier City-Initiative startet Plakataktion und appelliert an ihre Kunden, nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag sich und andere zu schützen.

War beim verkaufsoffenen Sonntag in der Trierer Innenstadt auf Schnäppchenjagd gehen will, muss angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens eine Mund-Nase-Schutzmaske tragen. Doch vielen Händlern und Gastronomen ist das nicht genug. „Für uns ist das Tragen eine Maske ein Synonym für den respektvollen Umgang mit den Mitmenschen“, sagt Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative. „WIR! …. zeigen Respekt!“ so heißt deshalb auch die Kampagne die nun mit Plakaten überall in der Innenstadt beworben werden soll.