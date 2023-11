Modernisierung in Sicht Sanierung des Trierer Hauptbahnhofs von der Deutschen Bahn bestätigt

Die meisten Einheimischen haben sich wohl längst an den tristen Anblick gewöhnt, den der Trierer Hauptbahnhof bietet. Touristen und Geschäftsleute, die per Bahn in die älteste Stadt Deutschlands reisen, dürften sich allerdings durchaus zumindest darüber wundern, dass eins der Top-Ziele für Städtereisen mit einem eher bescheidenen Bahnhofsgebäude samt nicht minder bescheidenem Umfeld aufwartet: Drinnen ist die Atmosphäre kalt und unfreundlich, die Aufenthaltsqualität gering. Draußen bröckelt trotz Ausbesserungsarbeiten in den vergangenen Jahren die Fassade. Und auf dem Vorplatz herrscht ein ziemliches Durcheinander von Bussen, Autos, Taxis, Fahrrädern und Fußgängern.