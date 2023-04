Schönste Altstädte und Marktplätze Trierer Hauptmarkt ist „Juwel der Geschichte“ – und der Weihnachtsmarkt?

Bei aller Trier-Euphorie hat die Geo-Redaktion aber auch noch einen größeren Dämpfer für alle Fans der Moselmetropole parat. Denn bei der Königsdisziplin aller Städterankings lässt das Reisemagazin Trier komplett unberücksichtigt. Weder bei den „Top-Ten der deutschen Weihnachtsmärkte“ noch den „Zehn besonders nostalgischen Weihnachtsmärkten in Deutschland“ und auch nicht bei den „Zehn schönsten Weihnachtsmärkten“ ist Trier nach Meinung des Reisemagazins mit dabei. Zu den Top-Ten der deutschen Weihnachtsmärkte zählt Geo.de dagegen den Weihnachtstied im nordfriesischen Husum, den Augsburger Christkindlesmarkt, den Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Esslingen am Neckar, den Weihnachtsmarkt in Hameln, den Uferlichter-Markt in Bad Neuenahr, den Märchenmarkt in Gera, den Waldweihnachtsmarkt in Velen im Münsterland, den Weihnachtsmarkt rund um das Schloss Merode in der nordrhein-westfälischen Stadt Langerwehe, den Schlachtezauber in Bremen und den Engelmarkt im ostfriesischen Emden.