Geschichte : Die Entscheidung über die Trierer Hindenburgstraße fällt im April

Unbekannte haben in Trier an der Kreuzung Kaiserstraße das Straßenschild Hindenburgstraße mit dem Schiftzug Sophie-Scholl überklebt. Foto: Christiane Wolff

Trier Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe spricht sich für die Umbenennung aus und schlägt vor, weitere Straßennamen systematisch zu überprüfen.

Erhält die Hindenburgstraße einen neuen Namen? Über diese Frage soll der Trierer Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. April, erneut entscheiden. In den vergangenen Jahren hatte es dazu schon mehrere Beschlüsse des Stadtrats, des Stadtvorstandes und des Ortsbeirats Trier-Mitte/Gartenfeld gegeben (der TV berichtete). Um die Entscheidung rechtssicher treffen zu können – das heißt, dass sie auch eventuellen Klagen der Anwohner vor Gericht standhält – sei allerdings ein erneuter Stadtratsbeschluss notwendig. Das habe die Prüfung des bisherigen Verfahrens ergeben, teilte Oberbürgermeister Wolfram Leibe in der jüngsten Sitzung des Steuerungsausschusses mit. Zwar ist grundsätzlich der jeweilige Ortsbeirat für Benennungen zuständig. Bei Straßen mit übergeordneter Bedeutung sei allerdings ein Ratsbeschluss angezeigt, sagte Leibe.