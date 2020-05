Stadtentwicklung : Lückenschluss mit hohem Anspruch

Blick vom Dach des Hotels Deutscher Hof in die rückwärtige Baugrube auf dem Grundstück Saarstraße 4. Das Fundament ist bereits gegossen, der Kran wird voraussichtlich am Mittwoch, 13. Mai, aufgebaut. Foto: Roland Morgen

Trier-Süd In der Saarstraße entsteht eine neues Wohnhaus, das Baudezernent Andreas Ludwig als „Gewinn für Trier“ bezeichnet.

Tue Gutes und sprich darüber. Die oft beherzigte und vielfach überstrapazierte Devise trifft im Fall des Neuprojekts Saarstraße 4 nicht zu. „Bauherr: Weber GmbH & Co. KG“ steht auf dem Baustellenschild. Anhand der Adresse (Südallee 25) ist leicht herauszufinden, wer sich dahinter verbirgt: die Familie von Thomas und Andrea Weber, die das Hotel Deutscher Hof betreibt.

Auf die gerade beginnenden Bauarbeiten angesprochen, wollen sich die Webers aber nicht öffentlich äußern. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Zurückhaltung ein Akt von Respekt gegenüber den Mitbewerbern in der Branche. Wegen Corona gehen Hotellerie und Gastronomie am Krückstock – da könnte es in der Tat ziemlich schlecht und angeberisch ankommen, jetzt zu sagen: „Wir können uns aber ein Millionenprojekt leisten!“ Das muss man respektieren, zumal die Familie noch nie mit großspurigem Verhalten aufgefallen ist.