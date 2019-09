Freizeit : Trierer Innenstadt verwandelt sich in größten Spielplatz

Trierer Innenstadt verwandelt sich in größten Spielplatz

Trier Auf vielen Straßen und Plätzen locken am Samstag kostenlose Mitmach-Angebote. Parallel läuft die Aktion „Heimat shoppen“.

Die City-Initiative Trier (CIT) erwartet am Samstag, 14. September, ab 10 Uhr Tausende von Besuchern zur schon 22. Auflage von „Trier spielt“. Viele helfende Hände werden die Innenstadt dann in den größten Spielplatz weit und breit verwandelt haben.

Die gesamte City präsentiert sich auf den Plätzen und in den Straßen ganz im Zeichen der strahlenden gelben Sonne, die als Logo fungiert. Gemeinsam mit Kooperationspartnern haben die Veranstalter mehr als 100 Spielangebote und Darbietungen auf die Beine gestellt.

Auch die Mitgliedsbetriebe der City-Initiative haben sich einiges einfallen lassen, um mit ihren Aktionen vor und in den Geschäften das Spielangebot noch attraktiver zu gestalten. Die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr durch die Schirmherrin Tanja Späth (46) auf dem Hauptmarkt. Der Trierische Volksfreund ist mit seiner Hüpfburg und dem Maskottchen Lucky, die Leseratte, auf dem Viehmarkt vertreten.

„Trier spielt“ steht auch im Zeichen der bundesweiten Initiative „Heimat shoppen“. Die Industrie- und Handelskammer Trier und Kooperationspartner wie der TV machen in den Aktionswochen bis zum 6. Oktober auf die Bedeutung von Einzelhandel und Gastronomie vor Ort aufmerksam. So heißt das Motto am 28. und 29. September (verkaufsoffener Sonntag): „Trier rollt den roten Teppich aus.“