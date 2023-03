Milch, Zucker und Sahne sind teurer geworden Was kostet die Kugel Eis in diesem Jahr in der Trierer Innenstadt?

Ab und an sah es in diesem Jahr schon nach Frühling aus. Bald gibt es hoffentlich wieder sonnige Tage, die zum Bummeln in der Stadt einladen. Da steigt natürlich auch die Lust auf Eis. Doch die Frage, die dabei viele beschäftigen dürfte, ist: Wird das Eis in diesem Jahr teurer? Spätestens seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine vor einem Jahr ist sehr auffällig, dass viele Produkte teurer geworden sind: Von Lebensmitteln bis hin zu Benzin – überall haben Kunden mit steigenden Preisen zu kämpfen. Wir haben einige Eisdielen in der Trierer Innenstadt besucht, um herauszufinden, ob auch beim Eis dieses Jahr mit steigenden Kosten zu rechnen ist.