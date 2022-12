Wissenschaft und Gesellschaft : Trierer Institut für Demokratie- und Parteienforschung eröffnet

Trier Im Beisein von zwei Ministerpräsidentinnen ist am Freitag das Trierer Institut für Demokratie- und Parteienforschung eröffnet worden.

Mit einem Festakt in der Aula des Bischöflichen Priesterseminars ist das Trierer Institut für Demokratie- und Parteienforschung (TIDuP) als erste Einrichtung in Rheinland-Pfalz, die zu Demokratie und Parteien forscht, von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Universitätspräsident Professor Michael Jäckel und dem Direktor des Instituts Professor Uwe Jun eröffnet worden.

Wie verändert sich die Rolle von Parteien im politischen System? Werden Wahlversprechen gehalten? Was kennzeichnet eine gute Demokratie? Solche Fragestellungen will das neue Trierer Institut erforschen. Bei öffentlichen Veranstaltungen, durch Interviews und Publikationen will das Institut zukünftig zentrale Entwicklungen im politischen Raum kritisch begleiten und reflektieren.

Um die Rolle der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in der deutschen Parteiendemokratie ging es am Freitagabend in einer Podiumsdiskussion mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihrer saarländischen Kollegin Anke Rehlinger sowie mit den Trierer Wissenschaftlerinnen Claudia Ritzi, Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Trier, und Theres Matthieß, Juniorprofessorin für empirische Demokratieforschung an der Uni Trier.