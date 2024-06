Jugendkonferenz Ein besseres Trier? Das wünschen sich die Jungen

Ein besseres Busnetz, Liegestühle am Moselufer und eine bessere digitale Ausstattung an den Schulen – das sind nur einige der vielen Ideen, die die 14 bis 17-jährigen Jugendlichen aus verschiedenen Trierer Schulen am Mittwoch bei der Jugendkonferenz im Rathaus vorgestellt haben. In kreativen Workshops entwickelten die Teilnehmenden Vorschläge für ein jugendfreundlicheres Trier und präsentierten diese anschließend in einem sogenannten Gallery Walk auf Plakaten.