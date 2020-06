Bildung : Jugendliche wollen mehr Hygiene

Trier Das Trierer Jugendparlament (Jupa) begrüßt die schrittweise Wiederöffnung der Schulen nach den Schließungen in der Corona-Krise.

Die Schulen könnten insbesondere mehr für die Hygiene tun, betont das Jupa in seiner Stellungnahme und führt als Beleg die Erlebnisse der Schülerin Diana an: „An meiner Schule könnten zum Beispiel die Türen im Flur geöffnet werden, sodass wir diese nicht alle anfassen müssen. Seife und Desinfektionsmittel stehen nicht in jeder Klasse zur Verfügung. Die Waschbecken dürfen wir ohnehin nicht benutzen. Das finde ich nicht gut. Außerdem dürfen wir nur einzeln auf eine der Lerngruppe zugewiesene Toilette.“