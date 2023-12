Aktionsbündnis stellt sich gegen Trierer Grüne Trierer Jugendzentrum Exhaus gerät zwischen die Fronten

Wie kann das seit Februar 2019 geschlossene Exhaus weitergeführt werden? Was würde die Sanierung des alten Barockgebäudes in der Zurmaiener Straße kosten, in dem das Jugend- und Kulturzentrum seit den 1970ern sein Zuhause hatte? Wo soll der voraussichtlich mittlere zweistellige Millionenbetrag dafür herkommen? Und würde die Wiederbelebung des alten Exhauses überhaupt den aktuellen Anforderungen der Kinder-, Jugendarbeit in Trier genügen?