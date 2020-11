Koch-Show : Trierer Kandidaten servieren das perfekte Dinner

Trier Fünf Hobbyköche treten in der Fernsehsendung gegeneinander an und haben sich dazu leckere Speisen überlegt.

Die Vox-Show „Das perfekte Dinner“ ist erstmals seit 2017 wieder in Trier zu Gast. In den Startlöchern stehen wie immer fünf hungrige, von sich überzeugte Kandidaten und Feinschmecker unterschiedlichen Alters, die ihre Kochkünste im Wettbewerb unter Beweis stellen wollen. Noch bis Freitag, 6. November, stellen die Kandidaten nacheinander ihre Drei-Gänge-Menüs vor und stellen sich am Ende jeweils der kritischen Benotung ihrer Konkurrenten.

Den Anfang machte am Montag die erst 21-jährige Psychologie-Studentin und Gastro-Mitarbeiterin Celina mit Waldpilz-Cappuccino als Vorspeise sowie Rinderfilet an Kräuterpolenta mit Möhren-Pastinaken-Gemüse und Rotweinzwiebeln. Als Nachspeise gab es Schokoküchlein mit flüssigem Kern, Macadamiaparfait und Beerenkompott.

Am Mittwoch folgt der 50-jährige Dackelliebhaber und gebürtige Trierer Dieter. Am Donnerstag stellt sich der 34-jährige Online-Redakteur Sven der Herausforderung. Zum Abschluss wagt sich die 41-jährige verheiratete Mutter Sonja an den Herd. Ihr Siegeswille resultiert laut eigener Angabe daraus, dass ihr Mann in der Vergangenheit schon mal beim „perfekten Dinner“ dabei war und Zweiter wurde. Sie versucht am Freitag mit folgenden Köstlichkeiten zu punkten: Als Vorspeise Avocado-Lachs-Törtchen mit Mangohäubchen. Hauptspeise: Beef Wellington an Kartoffelspalten und pois gourmands (Erbsen). Nachspeise: Veilchentorte mit beurre de mangue.