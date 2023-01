Gastronomie : Vor der Eröffnung des Travel's in Trier: So sieht es im Innern aus (Fotos)

Vor der Eröffnung des Travel's in Trier: So sieht es im Innern aus (Fotos)

Trier-Süd Aus dem Ex-Vidan wird Travel’s: Noch wenige Tage, dann geht eine fast neunjährige „Durststrecke“ zu Ende: Am Freitag (4. Februar) eröffnen Sarah Hahn und Benjamin Jakobs ihre mit Spannung erwartete Kellerkneipe. Was die Gäste erwartet.

„Wir sind schon ein wenig aufgeregt“, gesteht Sarah Hahn (37). Nachdem der TV vorletzte Woche über die bevorstehende gastronomische Wiederbelebung der vor neuen Jahren geschlossenen Kellergewölbe des Awo-Hauses in der Trier Saarstraße berichtet hatte, seien ihr Partner Benjamin Jakobs (35) und sie „ziemlich überrollt worden“. Das Interesse an ihrer Gaststätte sei „riesengroß. Aber davon lassen wir uns nicht kirre machen. Schließlich wissen wir ja jetzt, dass wir mit unserem Vorhaben richtig liegen.“

Elf Stufen geht es ab der Eingangstür an der Saarstraße abwärts, dann kann die Reise durch’s Travel’s – der Name bezieht sich auf die Reiselust von Hahn/Jakobs, die auch privat ein Paar sind – beginnen. Rechts geht es in den Raum mit der Haupttheke, daran schließt sich die Chill-Lounge an.