Umwelt : Rund 10 000 Grüne Meilen für die Umwelt

Trier Unter dem Motto „Kleine Klimaschützer unterwegs – gemeinsam um die Eine Welt“ haben Trierer Kinder in der letzten Augustwoche sogenannte „Grüne Meilen“ gesammelt. Die Kinder sind zu Fuß zur Schule oder zum Kindergarten gegangen oder mit dem Roller, dem Bus oder Fahrrad gefahren.

Außerdem haben sie Obst und Gemüse aus der Region gegessen und Strom gespart, zum Beispiel indem sie das Licht ausgemacht haben, wenn es nicht gebraucht wurde. Für all diese Beiträge zum Umweltschutz bekamen die Kinder Punkte: grüne, rote und gelbe.

Die Kindermeilen-Kampagne „Auf dem Weg zur Schule“ wurde zum neunten Mal organisiert. In diesem Jahr von drei Partnern: die Lokale Agenda 21 Trier, das Grundschulreferat der ADD Trier und das Broadway-Filmtheater. Sie fand dieses Jahr in der letzten Augustwoche statt. An der Kampagne haben sechs Grundschulen und vier Kindertagesstätten teilgenommen, 1007 Kinder aus 45 Schulklassen und elf Kindertagesstättengruppen.