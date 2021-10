Atemwegserkrankungen : Trierer Klinik: Mehr Kinder erkranken früh im Jahr wegen Virusinfekten

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Fieber, Husten, Schnupfen: Vor allem kleine Kinder erkranken dieses Jahr früher als in anderen Jahren. Diesen deutschlandweiten Trend registriert auch das Mutterhaus in Trier, das Krankenhaus mit der größten Kinderstation in der Region. Woran das liegt und warum es nichts mit Corona zu tun hat.