Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Trierer Kliniken geben Entwarnung - Keine Engpässe mehr beim Infektionsschutz

Im Klinikum Mutterhaus wird der Bestand an Desinfektionsmittel auch in Eigeninitiative verbessert. Cornelia Petto, Dagmar Braun und Marion Becker zeigen im Zentrallager des Hauses, wie es geht. Foto: Klinikum Mutterhaus

Trier Positive Signale aus den Trierer Krankenhäusern: Die Sorgen wegen der Knappheit bei Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und Gesichtsmasken sind verschwunden. Doch billig war das nicht.

Peter Leonards lässt sich in der Regel nur von wenigen Dingen erschüttern. Doch was mit dem Beginn der Corona-Krise über ihn und sein sechsköpfiges Team im Klinikum Mutterhaus hereingebrochen ist, wird dem Leiter des Bereichs Klinikhygiene, Infektionsschutz und Umweltmanagement für immer im Gedächtnis bleiben. „Die Menschen waren panisch“, erinnert er sich an die Wochen im März und April, als sich 24 Stunden des Tages um das Virus drehten. 200 Anrufe und fast ebenso viele Mails am Tag waren da keine Seltenheit. „Wir haben das in allen Kliniken aber gut gemeistert“, zieht er eine aktuelle Zwischenbilanz.

Denn die viele Aufklärungsarbeit und der Erfolg der Schutzmaßnahmen, der sich an der vergleichsweise geringen Zahl von Infektionen ablesen lässt, hat die große Aufregung und Unsicherheit auch unter den Beschäftigten der Kliniken abklingen lassen. „Im Moment ist alles relativ ruhig“, sagt Leonards, der als Leiter des Arbeitskreises „Hygiene in der Region“ auch die Situation in den anderen Kliniken kennt. Der zeitweise Engpass bei Desinfektionsmitteln, Schutzbekleidung und Masken sei überstanden, sagt er. Wobei er konkret in diesem Fall nur für die drei Standorte des Mutterhauses spricht. „Wir haben sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, können jetzt aber mit den Bestellungen etwas zurückfahren.“ Für das Brüderkrankenhaus bestätigt Matthias Neumann von der Stabsstelle für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention: „Zur Zeit haben wir mit Blick auf die derzeitige Gesamtsituation ausreichend Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung.“

Info Besucherregeln gelten weiterhin Die Trierer Krankenhäuser gehen nach und nach wieder in den Normalbetrieb. Das betrifft die Ambulanzen ebenso wie planbare Operationen. Doch auch wenn die Zahl der behandelten Patienten in den Häusern wieder steigt, bleibt vorläufig das Besuchsverbot aus Gründen des Infektionsschutzes bestehen. Das hat das Brüderkrankenhaus ebenso bestätigt wie das Klinikum Mutterhaus für die Häuser Mitte und Ehrang. In der Corona-Klinik (Mutterhaus Nord) gilt ein generelles Besuchsverbot. In den anderen Häusern müssen Kinder von einer Person begleitet werden. Ausnahmeregelungen gibt es zudem für die Sterbebegleitung. Im Mutterhaus Mitte dürfen Väter bei der Geburt ihres Kindes dabei sein. Eine Begleitung zu Vorsorgeuntersuchungen ist weiterhin aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich. Väter dürfen in den Tagen nach der Geburt ihre Partnerinnen für eine Stunde pro Tag besuchen. Die strengen Regeln dienen in erster Linie dem Schutz aller Patienten, von denen viele den Risikogruppen angehören. Es ist aber auch eine Vorsorge für die Gesundheit der zahlreichen Beschäftigten. Laut Markus Leineweber, Hausoberer im Brüderkrankenhaus, ist für seine Klinik und die BBT-Seniorenzentren eine mögliche Lockerung der strikten Verbote in Sicht. „Wir werden in Kürze darüber entscheiden.“

Einige Beispiele zeigen, um welche Mengen und Kosten es in den Kliniken geht: So wurden im Mutterhaus Mitte im Jahr 2019 etwa 7000 Liter Desinfektionsmittel benötigt. An allen drei Mutterhaus-Standorten wurden 350 000 Schutzmasken verbraucht. Deren Preis war Anfang April zwischenzeitlich bis um das 30-fache gestiegen. Für Schutzkleidung mit einem Kostenvolumen von davor 60 000 Euro wurden plötzlich 400 000 Euro fällig. Wegen des leer gefegten Markts wurden vorsorglich Masken der Schutzklasse 2 nach dem Gebrauch desinfiziert und als Reserve zurückgelegt. „Die FFP2-Masken sind immer noch deutlich teurer als vor der Krise“, sagt Leonards. Weder Mutterhaus noch Brüderkrankenhaus würden daran aber sparen.

Bei den Desinfektionsmitteln, deren Verbrauch seit sechs Wochen explosionsartig gestiegen ist, kommt die Hilfe auch von regionalen Firmen oder Aktionen wie der des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und einigen Großunternehmen. 4000 Liter Bioethanol und die entsprechenden Zutaten zur Eigenproduktion von Handdesinfektionsmittel waren auf deren Initiative kostenlos an das Mutterhaus geliefert worden. Dort haben Mitarbeiter aus Klinik-Abteilungen, in denen derzeit weniger zu tun ist, unter Leitung der pharmazeutisch technischen Assistentin (PTA) Cornelia Petto von der Mutterhaus-Apotheke die Substanzen gemischt und in Kanister abgefüllt.

„Wir haben derzeit eine Reserve von über 10 000 Litern“, freut sich Peter Leonards, der sich mit etwas Grausen daran erinnert, als täglich Unmengen von Flaschen mit Desinfektionsmitteln aus den Patientenzimmern verschwanden. „In Ehrang sind sogar Halter abgeschraubt worden.“ Doch dieser zusätzliche Schwund habe seit dem strikten Besucherstopp (siehe Info) aufgehört.

Der Chef-Hygieniker ist auch deshalb froh, dass sich die Situation etwas entspannt hat. „Die Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum Mutterhaus und dem Brüderkrankenhaus Trier ist wirklich gut“, sagt Leonards. „Ich hoffe es bleibt so. Die schnelle gemeinsame Einrichtung des Klinikums Nord als Corona-Krankhaus war ein echtes Husarenstück und eine tolle Sache von allen Beteiligten.“