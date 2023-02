Ehemalige PSD-Bank : Trierer Gaststätte „früh bis spät“: Am Freitag wird die Erweiterung eröffnet - Was die Gäste erwartet

Freuen sich aufs Durchstarten mit ihrer Gaststätte früh bis spät: die Inhaber Manuel Marx, Florian Marx und Andreas Bohr (von links). Fotos (2): Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Es hat länger gedauert als geplant, aber am 24. Februar ist es endlich soweit: Die Kölsch-Gaststätte früh bis spät in der Glockenstraße wird auf einen Schlag doppelt so groß. Die Erweiterung in die ehemaligen PSD-Bank-Räume gleich nebenan ist abgeschlossen - und beim Interieur wurde nicht geknausert.