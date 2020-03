Coronavirus : Trierer Krankenhäuser erlassen „Besucherstopps“ – Was das bedeutet

Trier Das Coronavirus schränkt Besuche von Angehörigen in Heimen und auch Kliniken massiv ein. Das Trierer Brüderkrankenhaus teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass seit gestern Abend „ein Besucherstopp“ gelte.

Auch in Saarburg gibt es einen Besucherstopp. In Kliniken in Hermeskeil, Bitburg und Gerolstein, die die Marienhaus GmbH leitet, „noch nicht“, schränkt Sprecher Heribert Frieling ein. Ein Patient dürfe dort einen Besucher pro Tag empfangen für höchstens eine Stunde. Auch viele Alten- und Pflegeheime in der Region schränken Besuche ein oder verbieten sie.