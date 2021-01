Spendenaktion : Trierer Künstler macht die Porta Nigra zum Symbol der Hoffnung

Trier Roland Grundheber verkauft dutzende Exemplare seiner „Kerzen-Porta“ für den guten Zweck.

(stra) „Aus Leid wird Freude“ ist das Motto der Spendenaktion des Trierer Kunstmalers Roland Grundheber. Der Karikaturist, dessen Werke oftmals auch im Trierischen Volksfreund erscheinen, verkauft Versionen seines „Kerzen-Porta“-Motivs, das er im Zuge der Trierer Amokfahrt entwickelt hat. Er spendet alle Einnahmen für soziale Zwecke. Die Einnahmen der ersten zehn Verkäufe in Höhe von 1000 Euro gingen komplett an das Spendenkonto der Stadt Trier.

Grundheber strebt eine Auflage von insgesamt bis zu 100 Exemplaren an, wobei zukünftige Einnahmen an andere Hilfsorganisationen wie den Kinderschutzbund oder die Obdachlosenhilfe gehen sollen. Im Gespräch mit dem TV fügt der Maler hinzu, dass er auch kleine persönliche Spenden für Kranke, Verletzte oder arme Menschen in Betracht zieht. „Mein Ziel ist es, etwas Positives aus diesem Ereignis zu ziehen. Was passiert ist, ist schrecklich. Das Bild soll ein leuchtendes Symbol sein und Hoffnung vermitteln. Deshalb auch das Kerzenmotiv.“

Bereits 15 Minuten nachdem er erfahren hatte, was in der Trierer Innenstadt passiert sei, setzte sich Grundheber in sein Atelier und skizzierte, was ihm zu der Tragödie durch den Kopf ging. Heraus kam ein Portrait der Porta Nigra mit den Türmen an Ost- und Westseite als Trauerkerzen. „Ich spiele schon seit Jahren in meinen Werken mit der Porta. Dieses Motiv war sehr natürlich für mich“, erklärt Grundheber.