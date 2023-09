Seit 1969 für die Gäste da Trierer Kult-Wirtin wird 75 Jahre alt und verrät ihr „Lebenselixier“

Die Kölner Mundart-Band De Höhner hat ihm ein musikalisches Denkmal gesetzt: „Met demm kölsche Pass, mät et Levve Spaß“. Und selbstverständlich besitzt auch Katja-Lydia Fiegler ein solches „Spezialdokument“, ausgestellt vom „Statt Köln Kölle Ober-statt-Direktor“. Und befugt, stolz darauf zu sein, ist sie allemale, zumal sie zwei wichtige Kriterien erfüllt. Geboren im Kölner Stadtteil Lindenthal (also linksrheinisch) und Chefin eines Glas-Bier-Geschäfts, nämlich der Langen Theke in Trier.