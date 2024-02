Musikbox, Karaoke-Abende und ein „bunter Mix“ an Gästen Trierer Kultkneipe kehrt zurück: Was die neuen Betreiber der City Galerie planen

Ein Facebook-Post sorgte Ende Januar bei Fans der Trierer Kultkneipe City Galerie für ein Aufatmen. Michael Schwab, neuer Chef der Lokalität, kündigt die Wiedereröffnung an. Weiter verspricht er, dass „für alle etwas dabei“ sein werde. So weit, so gut. Doch wie sieht sein Plan für die Kneipe genau aus?