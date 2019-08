Musik : Trierer Kulturhafen eingeweiht

Mit viel Musik ist am Freitag der Trierer Kulturhafen eingeweiht worden.

Am frühen Abend hatten es sich bereits rund 200 Besucher - mit steigender Tendenz - auf den neuen breiten Stufen zur Mosel sowie den Stühlen vor der Bühne gemütlich gemacht.

Rockig ging es anschließend mit der Band Roomservice-Rock (Blues und Funky) in die Dämmerung hinein. Dazu gewippt, geklatscht, getanzt und ein kühles Getränk - was will man eigentlich mehr?