Mutmacher : Trierer Landfrauen senden Grüße

Trier Da auch die Landfrauen mit ihrem vielfältiges Programm nicht durchstarten können und sie keinen Kontakt zu ihren fast 700 Mitgliedern haben, senden sie „Liebe Grüße an die Landfrauen. Landfrauen bleiben mit Abstand in Verbindung.“ Mit einer Tüte, gefüllt mit Blumensamen, Kugelschreiber und einer Karte mit Grüßen, haben sie ihre Mitglieder überrascht.

Gerade in dieser Zeit sei es wichtig in Kontakt zu bleiben. Die kleine Aufmerksamkeit wurde an die vielen Landfrauen verteilt.